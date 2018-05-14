В Пензе лагерь «Орленок» закрыли на неопределенный срок

Ремонт и подготовка оздоровительных лагерей должны завершиться до 25 мая. Об этом депутаты Гордумы Пензы напомнили муниципалам на комиссии по образованию. Кроме состояния материально-технической базы учреждений, обсудили вопросы обучения детей с ограниченными возможностями в обычных школах.

В регионе этим летом будут функционировать лишь два подведомственных управлению образования детских оздоровительных лагеря - «Строитель» и «Юность». За последние восемь лет на ремонт и переоснащение каждого из них было потрачено по 28 и 26 миллионов рублей соответственно. В этих суммах, как муниципальные, деньги, так и заработанные самими учреждениями. При этом до сих пор не все приведено в порядок. До первой смены нужно успеть отремонтировать некоторые спальные корпуса, спортивные площадки и пищеблок.

«В 2018 году продолжаем ремонт, в пищеблоке будет отремонтирована дорожка вокруг чаши бассейна, установлены новые теневые навесы, летняя душевая, произведен монтаж хозяйственной зоны», - рассказал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Речь зашла и о судьбе лагеря «Орленок». В 2018-м он не откроет свои двери перед школьниками: его законсервировали на неопределенный срок. На реконструкцию учреждения, по самым приблизительным подсчетам, может потребоваться около 400 миллионов рублей.

«Нужно строить новый лагерь, нет смысла строить и открывать отдельно медпункт, пищеблок, актовый зал или бассейн, рассчитываем на федеральную программу», - добавил Юрий Голодяев.

Второй доклад касался доступности образования для детей с ограниченными возможностями. Свои наработки в области инклюзивного обучения есть у школы №30. На средства выигранного президентского гранта специалисты провели восемь круглых столов, обучили более 180 педагогов и 100 родителей.

Безбарьерная среда для детей-инвалидов создана в четырех школах Пензы. Имеет ли смысл разрабатывать дорожную карту с включением в нее новых учебных заведений, зависит от того, будет ли продолжена программа в регионе.