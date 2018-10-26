В Пензе «Квартал Луи» учит гостей из других регионов

По словам специалистов, спектр возможностей у таких ребят огромный: от организации в соцсетях групп поддержки нуждающихся в помощи до открытия инклюзивных творческих мастерских. Стажировочная практика в Пензе включает знакомство с лучшими проектами "Квартала Луи" и мастер-классы по различным профессиям.

Круто изменить свою жизнь. С этой целью в Пензу приехали молодые ребята с ограниченными возможностями здоровья из Башкортостана. В Пензе началась реализация программы "Лидеры изменений. Равный равному".

Главная цель проекта - помочь инвалидам в продвижении своей социальной инициативы и выборе профессии. Студентка пензенского центра для молодых людей с инвалидностью "Квартал Луи" уже освоила несколько профессий и с удовольствием делится своими впечатлениями.

Найти себя в жизни для людей с ограниченными возможностями - задача не из легких. Диана Каюмова уже все для себя решила - будет развивать следж-хоккей - игру на специальных санях, изобретенных для инвалидов-опорников. Активистка из Башкирии стремится стереть рамки между такими, как она, и обычными людьми.

«Чтобы люди, которые хотят не только в хоккей играть, а вообще, ничего не боялись. Они смело двигались к своей мечте и говорили: "У меня все получится." Пока не попробуешь, не узнаешь», - сказала Диана Каюмова, участница программы "Лидеры изменений" (р. Башкортостан).



Элеонора Маркова из Уфы приехала в Пензу понять, что нужно сделать, чтобы открыть специализированный тренажерный зал. 7 лет назад, еще будучи студенткой, она вместе с другом попала в автомобильную аварию. Теперь ее мечта - встать на ноги.

Чтобы укоренить уверенность ребят в собственных силах, многие занятия программы "Лидеры изменений" строятся по принципу "Нет ничего невозможного". Тот интерес, который возник на мастер-классе по фотоискусству, лишний раз доказывает, что даже в инвалидном кресле можно умело выставлять диафрагму и разбираться в нюансах светотени. Уже на второй день стажировки гости из Башкортостана поняли, что приехали в Пензу не зря. Однако пока далеко не все люди с ограниченными возможностями здоровья готовы преодолевать километры, чтобы преодолеть себя.

«Ребята, кто получает приглашение, кто в Инстаграмме видит, на ТВ, радио, они просто боятся. Для них это что-то новое. То есть для ребят с инвалидностью поехать без родителей в другой город – целое испытание. Это целое приключение в фильме "Властелин колец". Фродо взял кольцо, пошел в Мордер. Здесь вот тоже самое», - сказал Василий Сайфуллин, креативный директор общественной организации "Квартал Луи".

Реализация программы "Лидеры изменений. Равный равному" стала возможной благодаря президентскому гранту, который весной получил "Квартал Луи". Стать участниками мастер-классов, деловых игр, тренингов, экскурсий, а также спортивных соревнований и творческих вечеров могут как пензенские ребята, так и люди с инвалидностью из других регионов. Стажировочные практики будут проходить раз в месяц.