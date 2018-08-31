В Пензе «Кванториум» и ПГАУ намерены сотрудничать

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31 августа 2018, 17:37Общество
Детский технопарк «Кванториум» и Пензенский государственный аграрный университет будут сотрудничать.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, «Кванториум» посетили ректор ПГАУ Олег Кухарев и депутат ЗакСобрания региона Михаил Лисин. Они ознакомились с материально-технической базой технопарка, уделив особое внимание оснащению квантума «Хай-тек».
Стороны выразили намерение сотрудничать в рамках программы «Национальная технологическая инициатива», а также создавать совместные проекты по обучению и привлечению молодежи к работе в аграрном секторе российской экономики.
Осенью планируется, что детский технопарк «Кванториум НЭЛ» примет участие в Дне открытых дверей в ПГАУ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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