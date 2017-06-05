05 июня 2017, 15:33Общество В Пензе купаться можно лишь на двух пляжах Сотрудники Роспотребнадзора проверили пляжи и зоны отдыха города Пензы. Оказалось, что купаться можно лишь в двух местах.

Специалисты установили, что только на территории трех пляжей убран мусор: пляж в районе Светлой поляны на р. Вядь, в районе АПЗ и сельскохозяйственной академии. Кроме того, только на пляже в районе АПЗ-24 установлены контейнеры для сбора ТБО, оборудуются медицинские и спасательные пункты, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Однако в районе сельскохозяйственной академии (ул.Сплавная) вода по микробиологиче­ским показателям не соответствует санитарным требованиям - отмечается превышение нормативов по об­щим колиформным и термотолерантным колиформным бактериям.

Территории остальных пляжей Пензы находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии.

«Таким образом, к началу купального сезона пляжи Пензы не готовы к эксплуатации, кроме пляжей в районе Светлой поляны и в районе АПЗ-24, где качество воды водоемов отвечает гигиеническим нормативам и пляжи находятся в удовлетворительном санитарном состоянии», - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Общество

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Источник фотографии: фото пресс-службы мэрии