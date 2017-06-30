30 июня 2017, 15:05Культура В Пензе «Кукольный дом» завершил 74 театральный сезон В пензенском областном театре «Кукольный дом» завершился 74 сезон. Он стал богатым на постановки и творческие проекты. За год на сцене театра сыграли более 600 спектаклей. Об итогах театрального сезона рассказал художественный руководитель кукольного дома.

«Театр живет. Мы ездили в Пермь – «Золотая маска» проходила. Мы ездили в Ульяновск, в Кузнецк. В этот театральны сезон выпустили премьеру -спектакль о взрослых «Попугай и веники». Работали, как обычно, успешно и много», - сказал художественный руководитель пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

Следующий юбилейный 75-ый сезон театральный коллектив откроет 3 сентября. Осенью у труппы запланированы гастроли по России. Сейчас коллектив работает над тем, как разнообразить свой репертуар. Обещают, что будут премьеры, в том числе - для самых маленьких.

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