В Пензе «Крестьянское хозяйство Макарова» выпускает около 150 видов колбас

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23 октября 2017, 19:46Общество
25 лет качества и неповторимого вкуса. В Пензе юбилей отмечает «Крестьянское хозяйство Макарова». За четверть века предприятие не просто сумело найти своего потребителя – продукция, выпускаемая под брендами «Знать», «Колбасы от Макарова», «Мясная коллекция», завоевала любовь жителей как Пензенской области, так и многих регионов России. Праздник для сотрудников комбината прошел в Центре культуры и досуга.
«Мы работаем для вас» - под этим девизом вот уже 25 лет работает «Крестьянское хозяйство Макарова». Сегодня это известное предприятие не только в Пензенской области, но и далеко за ее пределами. Непревзойденное качество и традиционный вкус – это то, чем гордится компания. А еще своими сотрудниками, благодаря которым и удалось завоевать признание покупателей.
«Для нас - это целая эпоха. 25 лет в России, истории бизнеса можно даже позавидовать, но это успех всего коллектива, его добросовестной работы, неимоверного труда, и, конечно, покупателей, которые по достоинству оценили продукцию и являются проводниками в будущее», - рассказал генеральный директор ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И.М.» Шамиль Хайров.
Главные задачи компании - неизменны. Это производство высококачественных мясных деликатесов, использование современных технологий и непрерывное развитие. Сейчас «Крестьянское хозяйство Макарова» выпускает около 150 наименований колбасных изделий, в том числе - разработанные специалистами предприятия.
«Вы в значительной степени удовлетворяете потребности внутреннего рынка и достойно представляете знак «Пензенская марка», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.
«Вы выполняете задачу особой государственной важности - обеспечиваете продовольственную безопасность страны, обеспечиваете продуктами питания жителей Пензенской области», - сказал главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков.
Технологии производства, основанные на собственных разработках комбината, в сочетании с рецептами ведущих фирм мира позволяют выпускать продукцию, отвечающую всем требованиям государственных стандартов. 25 лет – это только начало пути. У руководства предприятия - много идей, которые уже начинают воплощать в жизнь.
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