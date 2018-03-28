В Пензе кредиторы заплатят штраф за давление на должника

В Пензе за незаконное давление на должника на 20 тысяч рублей оштрафовали кредитную организацию.

Как сообщает пресс-служба пензенского областного суда, в мае 2017 года жительница города взяла кредит на 50 тысяч рублей в организации микрофинансирования. Практически сразу она начала нарушать график выплат, поэтому появилась задолженность по договору. Из-за этого на двери подъезда ее дома стали появляться листовки с указанием фамилии, суммы долга и требованием о возврате денег. Помимо этого, женщине часто звонили из организации и просили вернуть долг.

В результате микрофинансовой компании назначили штраф – 20 тысяч рублей. Представитель организации не согласился с приговором и подал апелляцию, которая осталась без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».