В Пензе красивый кот Барсик стал жертвой людской жестокости

Барсик заболел из-за заразы, которую принесли на обуви его хозяева. Об этом рассказали сотрудники пензенского центра «Питомец».

Домашний кот Барсик оказался на улице из-за того, что подцепил чесотку. Его шерсть покрылась болячками, и его выкинули из дома. Стоит отметить, что эта болезнь не представляет опасности для человека. Она вылечивается специальными каплями против блох и кожных паразитов.

«Теперь Барсик никак не вписывался в красивый интерьер своего дома, за что и был выдворен вон», - написали сотрудники фонда «Рука помощи бездомных животных» в своейгруппе соцсети «ВКонтакте».

Брошенного кота приютили пензенские волонтеры. В ближайшее время питомца ждет кастрация, вакцинация и лечение, пишет ИА «Пенза-Пресс».