В Пензе красивый кот Барсик стал жертвой людской жестокости

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 августа 2019, 13:02Общество
Барсик заболел из-за заразы, которую принесли на обуви его хозяева. Об этом рассказали сотрудники пензенского центра «Питомец».
Домашний кот Барсик оказался на улице из-за того, что подцепил чесотку. Его шерсть покрылась болячками, и его выкинули из дома. Стоит отметить, что эта болезнь не представляет опасности для человека. Она вылечивается специальными каплями против блох и кожных паразитов.
«Теперь Барсик никак не вписывался в красивый интерьер своего дома, за что и был выдворен вон», - написали сотрудники фонда «Рука помощи бездомных животных» в своейгруппе соцсети «ВКонтакте».
Брошенного кота приютили пензенские волонтеры. В ближайшее время питомца ждет кастрация, вакцинация и лечение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
02 августа 2019, 19:44В Пензе на улице Калинина произошло ДТП с участием трех машин
02 августа 2019, 19:42Пользователи Сети помогли пензенцу вернуть необычный скутер
02 августа 2019, 19:37Пензенцам рассказали, с какими долгами их не выпустят за границу
02 августа 2019, 19:26Саратовская делегация приехала перенимать опыт пензенских застройщиков
02 августа 2019, 19:21Пензенскую «Лагуну-УОР» покинули два лидера команды
02 августа 2019, 19:18Пензенцы отметили День воздушно-десантных войск
02 августа 2019, 19:07В Сердобске открыли крупный завод по выращиванию шампиньонов
02 августа 2019, 19:03На «Экспрессе» стартует новое кулинарное шоу «Мой друг - повар»