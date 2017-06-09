В Пензе кормившая кошек пенсионерка лишилась своей сумки

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09 июня 2017, 16:04Криминал
В группу «Это Пенза, Карл!» прислали видео, на котором запечатлено преступление, произошедшее в Пензе на ул. Бородина, 21.
На кадрах видно, как женщина поставила на лавочку у подъезда сумку и пошла кормить кошек. Этим воспользовался прохожий. Он стащил сумку и вошел в подъезд, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Благодаря записи с камеры видеонаблюдения преступника удалось найти.
«Мужчина проживал в том же доме, и ситуация решилась по-соседски», - рассказала женщина, приславшая видео.
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