09 июня 2017, 16:04Криминал В Пензе кормившая кошек пенсионерка лишилась своей сумки В группу «Это Пенза, Карл!» прислали видео, на котором запечатлено преступление, произошедшее в Пензе на ул. Бородина, 21.

На кадрах видно, как женщина поставила на лавочку у подъезда сумку и пошла кормить кошек. Этим воспользовался прохожий. Он стащил сумку и вошел в подъезд, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Благодаря записи с камеры видеонаблюдения преступника удалось найти.

«Мужчина проживал в том же доме, и ситуация решилась по-соседски», - рассказала женщина, приславшая видео.

Криминал

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl?z=video-56277967_456239139%2Fd4c18cb2e9d0402fba%2Fpl_wall_-47515083