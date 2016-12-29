29 декабря 2016, 11:03Криминал В Пензе конфликт между бомжами закончился трагедией В Пензе 51-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Пензе на ул. Мироносицкая в расселенном доме нашли тело 38-летнего бомжа с ножевыми ранениями.

«Подозреваемый с сожительницей пришли в расселенный домна пл. Мироносицкая в городе Пензе, где проживали их знакомые. На полученные гостями в качестве милостыни денежные средства компания приобрела спиртное», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

В ходе встречи между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый ударил ножом в спину своего приятеля. От ранений потерпевший скончался .

Злоумышленника удалось задержать. Все подробности трагедии устанавливаются.

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