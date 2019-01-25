В Пензе кондуктор выкинула из автобуса на мороз щенка. ВИДЕО

Пензячка ищет хозяев молодого песика. Девушка стала свидетельницей неприятного случая, произошедшего с ним 25 января в общественном транспорте.

«В 10.30 утра забежал щенок в автобус, красивый, ухоженный, очень ласковый. Никто не терял? Очень похож на домашнего. Щенок - бежевого цвета, но кончике хвоста - белая кисточка», - написала подписчица группы «Типичная Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидицы, пес зашел в автобус на остановке «Красные холмы», кондуктор выпроводила его на ост. «ул. Шевченко», пишет ИА «Пенза-Пресс».