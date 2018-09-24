В Пензе концерт Егора Крида прошел с аншлагом

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24 сентября 2018, 19:44Культура
В «Дизель-Арене» выступил известный поп-исполнитель, уроженец Пензы Егор Крид. Певец приехал с гастролями в родной город впервые. Дебютный концерт, как и предполагалось, прошел с аншлагом.
На выступление любимого артиста пришли 5500 поклонников. На большом сольном концерте певец радовал публику не только новинками из последнего альбома, но и полюбившимися песнями.
За два часа со сцены прозвучало более 20 композиций. Каждую зрители встречали восторженными аплодисментами.
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