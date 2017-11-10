В Пензе компанию задержали с килограммом наркотиков

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12 ноября 2017, 13:18Криминал
В Пензе при закупке оптовой партии наркотиков задержана группа лиц. Три молодых человека и девушка причастны к распространению запрещенных веществ на территории региона.
При обыске у подозреваемых изъято более килограмма наркотических средств - это 10 тысяч разовых доз. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили специальные приспособления для фасовки и гриппер-пакеты.
«В обязанности молодого человека и девушки входила доставка оптовой партии на территории Пензы с последующей расфасовкой на более мелкие партии. Возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
В региональном управлении МВД напоминают - с 13 по 24 ноября на территории Пензенской области стартует второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Любую информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, сообщайте по телефону горячей линии 59-10-10.
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