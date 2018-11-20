В Пензе компаниям, достраивающим проблемные дома, дадут порубочный билет

Отметим, что порубочный билет представляет собой право осуществлять законную вырубку зеленых насаждений на определенной территории.

По словам и. о. начальника городского управления ЖКХ Майи Вороновой, поправка будет касаться земельных участков, предоставленных юрлицам, взявшим на себя завершение строительства проблемных объектов и исполнение обязательств застройщика перед гражданами, права которых были нарушены и которые включены в реестр пострадавших.

«Денежные средства при удалении зеленых насаждении с этих территорий не будут взиматься», - отметила Майя Воронова.

Депутат Андрей Фомин высказал замечание в связи с тем, что, по его мнению, вопросы, связанные с изменениями в части земельных работ и предоставления порубочного билета, возникают слишком часто – «практически через сессию».

«Нельзя ли, как в «Собачьем сердце» (12+), такую бумажку написать, чтобы она была всем бумажкам бумажка? Не то чтобы депутатам тяжело выслушать и принять эти изменения. Но законодательная база меняется насколько интенсивно, что те, кого она касается, не всегда ею владеют», - отметил народный избранник.

Ему возразил председатель комиссии по ЖКХ и благоустройству Виктор Воробьев.

«Насколько я понимаю, ситуация касается обманутых дольщиков. Так бы мы туда не вернулись, но теперь вынуждены сказать о том, что тот, кто достраивает дома, получит участки, и взыскивать средства за срубленные на них насаждения не будут», - пояснил он.

Депутаты единогласно решили вынести озвученный вопрос на очередную сессию Гордумы для окончательного утверждения, пишет ИА «Пенза-Пресс».