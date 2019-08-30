В Пензе компания «Максофт» организовала для клиентов и партнеров IT-слет

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 сентября 2019, 15:00Общество
Технологичные игры престолов. Компания «Максофт», крупнейший в регионе системный интегратор, в девятый раз организовала для своих клиентов и партнеров IT-слет. Название у мероприятия говорящее - IT-Credo. В компании замечают, для многих из них IT- это кредо всей жизни.
Крупнейшее IT-событие Пензенской области в году, более 200 участников и 10 спикеров от известнейших IT-компаний мира. Всероссийский многоотраслевой системный интегратор- компания «Максофт» в девятый раз организует IT-cлет под названием IT-Credo.
«Мы - как раз компания. которая эти технологии все объединяет. Мы работаем на территории всей России и делаем серьезные, сложные решения для крупных государственных, производственных заказчиков. Военных. Работаем с «Росатомом», «Ростехом», то есть с крупными госкорпорациями», - рассказал коммерческий директор компании «Максофт» Сергей Кузнецов.
Тематика этого года - популярный сериал «Игра престолов» (18+). Все приглашенные смогли пострелять из лука, метнуть копье, побывать на железном троне и даже его IT варианте, сделанном из клавиатур. Борьба стала также смысловым центром мероприятия. На центральной площадке обсуждают, как уберечься от вирусных программ.
Представитель крупнейшего российского разработчика систем защиты - только один из спикеров. На IT-Credo для представителей различных IT-отраслей работали три площадки.
«У нас приглашены такие вендоры, как «Касперский», «Конфидент», «Хайвей», «Айсиэль», «Аквариус». В этом году мы большой упор делаем именно на аппаратную часть, оборудование по импортозамещению. Потому что это определенный тренд в нашей современной цифровой экономике. Очень радует, что наши клиенты настолько хорошо знают наши мероприятия, что они его ждут», - отметила директор по развитию компании «Максофт» Евгения Пензина.
По итогам IT-слета между всеми участниками организаторы разыграли ценные призы, среди которых - умная колонка-мультимедийная платформа с голосовым направлением. Среди итогов - также то, что IT-Credo продолжает оставаться единственной площадкой в области, которая позволяет узнать передовые тенденции в области комплексного построения IT-инфраструктуры.
01 сентября 2019, 15:00В Пензе компания «Максофт» организовала для клиентов и партнеров IT-слет
01 сентября 2019, 14:35У пензенцев вымогали деньги за спрятанные номера авто
01 сентября 2019, 14:26Активисты борются со стихийной свалкой в Бессоновке
01 сентября 2019, 14:10Опыт пензенских кардиохирургов изучили москвичи
01 сентября 2019, 09:14Пензенцам напоминают о прививках для детей от гриппа
30 августа 2019, 19:46Пензенцам рассказали, как заранее проголосовать на выборах в Гордуму
30 августа 2019, 19:41Пензенцев приглашают на открытие обновленного парка имени Ульяновых
30 августа 2019, 19:31Неравнодушные пензенцы помогли собрать в школу почти 6500 ребят