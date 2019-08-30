В Пензе компания «Максофт» организовала для клиентов и партнеров IT-слет

Технологичные игры престолов. Компания «Максофт», крупнейший в регионе системный интегратор, в девятый раз организовала для своих клиентов и партнеров IT-слет. Название у мероприятия говорящее - IT-Credo. В компании замечают, для многих из них IT- это кредо всей жизни.

Крупнейшее IT-событие Пензенской области в году, более 200 участников и 10 спикеров от известнейших IT-компаний мира. Всероссийский многоотраслевой системный интегратор- компания «Максофт» в девятый раз организует IT-cлет под названием IT-Credo.

«Мы - как раз компания. которая эти технологии все объединяет. Мы работаем на территории всей России и делаем серьезные, сложные решения для крупных государственных, производственных заказчиков. Военных. Работаем с «Росатомом», «Ростехом», то есть с крупными госкорпорациями», - рассказал коммерческий директор компании «Максофт» Сергей Кузнецов.



Тематика этого года - популярный сериал «Игра престолов» (18+). Все приглашенные смогли пострелять из лука, метнуть копье, побывать на железном троне и даже его IT варианте, сделанном из клавиатур. Борьба стала также смысловым центром мероприятия. На центральной площадке обсуждают, как уберечься от вирусных программ.

Представитель крупнейшего российского разработчика систем защиты - только один из спикеров. На IT-Credo для представителей различных IT-отраслей работали три площадки.

«У нас приглашены такие вендоры, как «Касперский», «Конфидент», «Хайвей», «Айсиэль», «Аквариус». В этом году мы большой упор делаем именно на аппаратную часть, оборудование по импортозамещению. Потому что это определенный тренд в нашей современной цифровой экономике. Очень радует, что наши клиенты настолько хорошо знают наши мероприятия, что они его ждут», - отметила директор по развитию компании «Максофт» Евгения Пензина.

По итогам IT-слета между всеми участниками организаторы разыграли ценные призы, среди которых - умная колонка-мультимедийная платформа с голосовым направлением. Среди итогов - также то, что IT-Credo продолжает оставаться единственной площадкой в области, которая позволяет узнать передовые тенденции в области комплексного построения IT-инфраструктуры.