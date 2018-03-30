В Пензе компания «Инвест-Гарант» дарит призы, сертификаты и деньги

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01 апреля 2018, 15:53Общество
Приумножить свои сбережения, провести любую сделку с недвижимостью и получить информацию о лучших банковских продуктах. В этом вам поможет «Инвест-Гарант». В 2018 году компания празднует свой первый юбилей - 5 лет - и в связи с этим объявляет о старте трехмесячной акции.
Компания «Инвест-Гарант» работает на рынке Пензы более пяти лет. За это время открыты офисы в Москве и Санкт-Петербурге, проведены сотни переговоров, сделок, решены тысячи самых разных жизненных ситуаций. Благодаря профессионализму сотрудников, открытости и честности по отношению к клиентам компания остается успешной и стабильной.
«А теперь особая, очень важная и приятная новость. 2 апреля стартует ежегодная акция, принять участие в которой может каждый клиент, заключивший договор от 500 тысяч рублей. Для держателей VIP-карт - особые условия», - сказала генеральный директор ООО «Инвест-Гарант» Анастасия Коногова.
Эту акцию «Инвест-Гарант» ежегодно ждут с нетерпением десятки клиентов. Она продлится ровно три месяца, а подведение итогов состоится 14 июля 2018 года. Призы, сертификаты и денежные премии - все самое лучшее для любимых клиентов. Налоги с призового фонда компания платит самостоятельно.
Покупка, продажа, аренда недвижимости, инвестирование с получением стабильного дохода, раздел имущества или оформление в собственность - за этим обращайтесь к специалистам «Инвест-Гарант». Офисы компании работают по адресам: улица Кирова, 71а, Луначарского, 51, проспект Строителей, 48. Режим работы - ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Без перерывов и выходных.
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