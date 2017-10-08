В Пензе коммунальщики месяц не могут убрать спиленные ветки

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09 октября 2017, 10:06Общество
В Пензе жители ул. Одесской жалуются на работу коммунальщиков. По словам горожан, месяц лежат спиленные ветки, и убирать их никто не торопится.
«На улице Одесская месяц назад произвели опиловку деревьев и кустарника вдоль дороги. Да, очень хорошо, сейчас видно все знаки, но все аккуратно сложили в конце улицы, при этом закрыли обзор выезжающим из гаражного кооператива», - написали они в «Жалобную книгу» и попросили разобраться в ситуации.
В качестве доказательства прикрепили фото. Редакция по факту обращения направил в мэрию официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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