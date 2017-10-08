09 октября 2017, 10:06Общество В Пензе коммунальщики месяц не могут убрать спиленные ветки В Пензе жители ул. Одесской жалуются на работу коммунальщиков. По словам горожан, месяц лежат спиленные ветки, и убирать их никто не торопится.

«На улице Одесская месяц назад произвели опиловку деревьев и кустарника вдоль дороги. Да, очень хорошо, сейчас видно все знаки, но все аккуратно сложили в конце улицы, при этом закрыли обзор выезжающим из гаражного кооператива», - написали они в «Жалобную книгу» и попросили разобраться в ситуации.

В качестве доказательства прикрепили фото. Редакция по факту обращения направил в мэрию официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 57

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: фото автора жалобы http://penza-press.ru/ask

Новости по теме: