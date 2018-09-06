В Пензе коллектив из гимназии №42 победил на конкурсе «Юные таланты России»

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06 сентября 2018, 15:34Образование
В Пензе коллектив театрального объединения «Маленькая страна – 42 Улица» под руководством педагогов гимназии №42 стал победителем международного конкурса «Юные таланты России».
Пензенцы победили в номинации «Театр, музей, искусство». На суд жюри они представили работу «Революция. Разбитые звезды...».
Сейчас студия готовится к новым фестивалям. В дни осенних каникул состоится поездка в Ульяновск, весной планируется зарубежный фестиваль, а также деятельность в Ассоциации детских европейских театров на базе Международного центра «Камчия» в Болгарии.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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