В Пензе коллекционер оружия стал фигурантом уголовного дела

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 ноября 2019, 16:38Криминал
Мужчине предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, незаконном сбыте боеприпасов и покушении на незаконный сбыт газового оружия.
46-летний безработный житель Пензы занимался коллекционированием пневматического и охолощенного оружия.
В марте мужчина разместил в интернете объявление о продаже пневматического оружия. На него откликнулся покупатель, который также получил в подарок 10 винтовочных мелкокалиберных патронов.
В апреле пензенец нашел покупателя на импортный газовый пистолет. На встречу с «клиентом» пришли сотрудники органов внутренних дел, которые задержали злоумышленника. Пистолет был изъят при досмотре подозреваемого, а позже в его квартире обнаружили пневматическое оружие, комплектующие к нему, 40 винтовочных патронов калибра 5,6 мм и один – калибра 7,62 мм.
Пензенец пояснил, что никогда не охотился, разрешений на оружие у него нет, а патроны он нашел в мусорном баке на улице Кижеватова весной 2018 года. Мужчине предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, незаконном сбыте боеприпасов и покушении на незаконный сбыт газового оружия.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил пензенцу наказание в виде двух лет ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Изъятые патроны и газовый пистолет переданы в УМВД России по Пензенской области», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 ноября 2019, 19:41В Пензе Следком провел экспертизу на месте падения авто в яму с кипятком
21 ноября 2019, 19:31Пензенский спортсмен стал чемпионом мира по бильярду
21 ноября 2019, 19:28В пензенский лесопожарный центр передали 17 тракторов
21 ноября 2019, 19:19Пензячка перевела интернет-мошенникам 6000 рублей
21 ноября 2019, 19:16Губернатор поручил сдать в эксплуатацию пристрои к детсадам в срок
21 ноября 2019, 19:14Пензенские автолюбители массово ринулись в больницы
21 ноября 2019, 19:09В сосновоборской больнице ждут молодых специалистов
21 ноября 2019, 19:06Кузнецкие дети получат новогодние подарки от благотворителей