В Пензе коллекционер оружия стал фигурантом уголовного дела

Мужчине предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, незаконном сбыте боеприпасов и покушении на незаконный сбыт газового оружия.

46-летний безработный житель Пензы занимался коллекционированием пневматического и охолощенного оружия.

В марте мужчина разместил в интернете объявление о продаже пневматического оружия. На него откликнулся покупатель, который также получил в подарок 10 винтовочных мелкокалиберных патронов.

В апреле пензенец нашел покупателя на импортный газовый пистолет. На встречу с «клиентом» пришли сотрудники органов внутренних дел, которые задержали злоумышленника. Пистолет был изъят при досмотре подозреваемого, а позже в его квартире обнаружили пневматическое оружие, комплектующие к нему, 40 винтовочных патронов калибра 5,6 мм и один – калибра 7,62 мм.

Пензенец пояснил, что никогда не охотился, разрешений на оружие у него нет, а патроны он нашел в мусорном баке на улице Кижеватова весной 2018 года. Мужчине предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, незаконном сбыте боеприпасов и покушении на незаконный сбыт газового оружия.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил пензенцу наказание в виде двух лет ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Изъятые патроны и газовый пистолет переданы в УМВД России по Пензенской области», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».