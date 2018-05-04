В Пензе ко Дню Победы высадили акацию, ирис и жасмин

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04 мая 2018, 19:37Культура
Сотрудники картиной галереи и пензенские школьники приняли участие в традиционной акции посвященной очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Своими руками они посадили акацию, ирис и жасмин в память о счастливых майских днях 1945 года. А после приняли участие в открытии выставки «Эх, дороги, пыль да туман…» (0+).
Семь саженцев декоративных кустарников стали первыми в аллее Славы, которая появилась около второго корпуса областной картинной галереи - Губернаторского дома. Третий год подряд в канун Дня Победы сотрудники пензенского храма искусства озеленяют прилегающую территорию. Идея создать аллею Славы возникла в год 70-летия Победы.
«Мы это делаем для того, чтобы память о Великой Победе была зримой. В честь чего посажена эта аллея? Почему цветут эти прекрасные цветы? А все потому, что 73 года назад мой отец и его героическое поколение смогли одержать победу над захватчиком», - сказал директор пензенского картинной галереи им. Савицкого Кирилл Застрожный.
После, все участники акции переместились в Губернаторский дом. Там в торжественной обстановке открылась выставка приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция «Эх, дороги, пыль да туман…» была составлена из работ пензенских художников-фронтовиков. В этот день звучали стихи поэтов-земляков, также участвовавших в войне.
Выставка проработает все победные майские дни.
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