В Пензе ко Дню Победы озеленят четыре сквера

В скверах Пензы совсем скоро появятся цветы, они уже готовы к высадке, но пока находятся в теплицах предприятия «Зеленое хозяйство». Их начнут пересаживать 7 мая. К празднику Победы благоустроят четыре сквера.

В теплицах МУП «Зеленое хозяйство» весеннее настроение даже в пасмурную погоду. Скоро атмосферу праздника будут чувствовать все жители Пензы. Меньше чем через две недели город украсят цветы.

«Современные технологии позволяют вырастить цветы к определенным датам, поэтому к 9 мая все уже готово», - рассказала старший агроном-цветовод МУП «Зеленое хозяйство» Пензы Елена Родионова.

Ко Дню Победы специалисты оформят четыре зеленые зоны - возле Монумента воинской и трудовой Славы, памятника «Проводы», а также мэрии и областного правительства. Высаживать растения будут в течение двух дней - 7 и 8 мая. Желтые бархотки, красные сальвии, разноцветные целозии и бегонии, эти цветы первыми появятся в городских скверах.

Высадка растений - это целая наука. Перед тем, как приступить к оформлению клумб, специалисты создают проекты будущих цветников, а затем на месте планируют территорию. Необходимо рассчитать, сколько цветов нужно посадить на одном квадратном метре земли.

«Меняем цветы и структуру листьев каждый год, подбираем необходимую яркость в зависимости от рисунка», - сказала главный архитектор МУП «Зеленое хозяйство» Пензы Ирина Пушкарева.

Всего в 2018 году в областном центре высадят более 250 тысяч цветов. Основная работа начнется после 15 мая, когда минует угроза заморозков. Агрономы надеются, что погода будет благоприятной. В 2017-м около 30% растений погибли в результате майских холодов.