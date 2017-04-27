В Пензе ко Дню Победы на городских клумбах высадят 25 тысяч цветов

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27 апреля 2017, 17:03Общество
В Пензе благоустраивают городские территории после зимы. Начало мая - наиболее благоприятно для высадки однолетних и многолетних растений. В 2017 году в областном центре появятся около полусотни цветочных композиций. Специалисты уже начали готовиться к оформлению клумб.
Раздолье для флористов и рай для представительниц прекрасного пола. В воздухе витают свежие, восточно-пряные цветочные ароматы. В теплицах предприятия «Зеленое хозяйство» выращивают гибискусы, катарантусы, бегонии, розы. Всего ко Дню победы в Пензе высадят 25 тысяч цветов десяти видов.
Из вазонов на газоны цветочную рассаду начнут пересаживать с начала мая. Перед тем, как оформить клумбы, специалисты на месте планируют территорию. Сколько цветов посадить на одном квадратном метре земли, зависит от их размера, формы и даже предпочтений: тенелюбивым растениям особенно тщательно подбирают место. Яркими бутонами, разноцветными лепестками и свежей зеленью украсят несколько площадок, одна из них, конечно, - Монумент воинской и трудовой Славы.
«Рисунок такой же остается, так как там растут многолетние цветы и их не имеет смысла менять каждый год. Будут высажены цветочки красного цвета, желтого, серого, то есть те, которые символичны к этому празднику», - рассказала главный архитектор МУП «Зеленое хозяйство» Ирина Пушкарева.
В декоративных композициях у каждого цветка - своя роль. К примеру, для надписей либо рисунков из соцветий используют почвопокровные растения: невысокие и плотно растущие.
«Они стригутся по периметру и тем самым выводят четкость рисунка и четкость букв. Это цинерария, которая оттеняет все цветущие растения, то есть это те же бархотки, сальвия, колеус», - пояснила Ирина Пушкарева.
Посадочный материал работники теплиц подготовили и к общегородскому субботнику, который намечен на 29 апреля. В единый день уборки и благоустройства высадят многолетние цветы, кустарники и деревья.
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