В Пензе ключевые объекты празднования Дня Победы готовят к торжествам

По словам главы администрации, в настоящее время благодаря планомерной работе места массовых мероприятий и дороги к ним приведены в порядок.

«Общее состояние территорий не вызывает особых нареканий, но есть ряд недочетов, которые следует устранить в максимально короткие сроки», – отметил мэр.

Например, на Юбилейной площади он поручил провести финальную санитарную уборку, в сквере «Журавли» - помыть военную технику и покосить траву.

Работы продолжатся и в подземном переходе на проспекте Победы: там предстоит побелить потолок, наладить освещение и покрасить колонны на входной группе, сообщает пресс-служба мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».