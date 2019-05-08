В Пензе ключевые объекты празднования Дня Победы готовят к торжествам

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08 мая 2019, 12:03Общество
Утром 8 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел главные места празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.
По словам главы администрации, в настоящее время благодаря планомерной работе места массовых мероприятий и дороги к ним приведены в порядок.
«Общее состояние территорий не вызывает особых нареканий, но есть ряд недочетов, которые следует устранить в максимально короткие сроки», – отметил мэр.
Например, на Юбилейной площади он поручил провести финальную санитарную уборку, в сквере «Журавли» - помыть военную технику и покосить траву.
Работы продолжатся и в подземном переходе на проспекте Победы: там предстоит побелить потолок, наладить освещение и покрасить колонны на входной группе, сообщает пресс-служба мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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