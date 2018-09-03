03 сентября 2018, 15:37Общество

В Пензе кинофестиваль «Солнечный круг» посетили сотни детей

Около 800 пензенских школьников посетили открытый фестиваль детского кино «Солнечный круг». Его гостем стала киновед, журналист, главный редактор Агентства культурной информации, пиар-директор проекта «КиноДетство.рф» Александра Иванова.

«Анимация – это первый вид искусства, с которым встречается ребенок в своей жизни. И мы стремимся пропагандировать в мультфильмах добро. Юные зрители учатся на примере героев этих мультиков совершать хорошие поступки», - сказала гостья.

По словам министра культуры и туризма региона Татьяны Курдовой, такие фестивали нужны, потому они помогают отвлечь детей от гаджетов и показать им добрые фильмы.

«Эта традиция должна продолжаться», - отметила министр.

В этом году впервые в рамках фестиваля были показаны два альманаха: «КиноДетство. День медведя» (6+) и «Союзмультфильм представляет…» (6+). После просмотра юным зрителям предложили заполнить анкеты и оценить увиденное, сообщает пресс-центр облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/culture/105170/

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