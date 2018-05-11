В Пензе каждые выходные музыканты будут играть на улицах города

15 мая в Пензе стартует фестиваль «Музыка - улицам города» (0+). По пятницам и субботам молодые артисты, опытные музыкальные коллективы, призеры российских и международных конкурсов будут выступать перед жителями и гостями города. Услышать всеми любимые песни в живом исполнении можно на двух главных площадках: в сквере имени Дениса Давыдова на улице Московской и в Пионерском сквере на проспекте Победы.

По традиции, помимо музыкантов, в фестивале принимают участие художники и фотографы. Тематические выставки будут работать по всему городу. Фестиваль продлится до середины сентября.

«Наши таланты, и юные, и профессиональный коллективы, выйдут на улицы, пойдут в торговые центры, чтобы порадовать вас, удивить силой своего таланта, рассказать, что Пенза - самый талантливый край», - сказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Еще один музыкальный фестиваль (0+) стартует 18 мая. В этом году «Джаз Май» привезет в Пензу музыкантов из Москвы, Самары, Саратова и Саранска. На этот раз хедлайнеры выступят в стенах областной филармонии. Пензенцы услышат ансамбль Алексея Айги, оркестр Игоря Бутмана, московского пианиста Дмитрия Илугдина, американского джазового исполнителя ДжейДи Уолтера и других талантливых артистов. Организаторы обещают самую насыщенную программу за все время существования фестиваля. Цены на билеты фиксированные - 600 рублей за любое место в партере и бельэтаже филармонии, посещение открытых площадок - бесплатное.