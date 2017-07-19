19 июля 2017, 18:07Общество В Пензе капитальный ремонт закончен в 70 домах Запланированный на этот год капитальный ремонт многоквартирных домов в Пензенской области выполнен более чем наполовину. Работы завершены в 70 домах из 126. Из регионального фонда капремонта на эти цели планируется потратить больше полумиллиарда рублей. В домах предусмотрен ремонт кровель, фасадов, фундаментов, внутридомовых инженерных систем и лифтового оборудования. В доме №3 по улице Кирова в этом году запланирован ремонт фасада и фундамента. Подрядная организация приступила к работам.

Уроженцы Средней Азии штукатурят фасад дома №3 по улице Кирова. Дом 1937 года постройки в 2017 году дождался капитального ремонта. Весьма полезный подарок к 80-летию.

Дом №3 стоит в историческом месте. В XIX веке на углу улиц Садовой и Троицкой, нынешних Лермонтова и Кирова находился зимний театр. В нем ставили спектакли классического репертуара и он пользовался большой популярностью у местных дворян.

После революции храм Мельпомены пришел в упадок, в 20-е годы здание театра разобрали, а в 30-е на его месте построили жилой дом.

Краевед Игорь Шишкин рассказывает, что дом №3 по улице Кирова - одна из первых в Пензе четырехэтажек. В конце 30-х квартиры в нем давали передовикам производства.

«Его поставили для работников-стахановцев и инженерно-технических работников мебельной фабрики. На самом деле это была не мебельная фабрика, а завод, который относился к авиационному машиностроению», - пояснил краевед.

Собственники квартир начавшемуся ремонту, кажется, рады. Старший по дому Андрей Першин говорит, главное - жители, наконец, увидели, за что они исправно платили взносы.

Кроме того, в доме запланировано утепление стен и цоколя, ремонт балконов, замена водосточных труб, входных групп, а также кровли на пристрое. Рабочие также сделают пандусы перед подъездами и выполнят отмостку. Подрядчика для проведения работ нашли не сразу. Аукцион объявляли три раза. Дело в том, что дом стоит на красной линии и представляет собой определенную архитектурную ценность. По условиям контракта, после ремонта он должен выглядеть точно так же, как в момент постройки. Строители обязались восстановить все декоративные элементы на фасаде здания, выходящем на улицу Кирова.

«Там - порядка 12 элементов больших и около 16 маленьких, все мы постараемся восстановить. Если что-то не получится, будем устанавливать новые декоративные элементы, постараемся привести к нормам, предусмотренным проектом, который согласован с архитектурным надзором», - сказал директор подрядной организации Андрей Цыплухин.

Все работы выполняют за счет средств, которые скопились на общем счете в фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Качество контролируют на каждом этапе.

«Здесь нанят стройконтроль, который еженедельно выезжает на объект и фиксирует скрытые работы, следит за тем, чтобы работы были согласно проектно-сметной документации», - рассказала руководитель Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.

Ремонт дома №3 по улице Кирова займет три месяца. По условиям контракта все работы подрядчики должны завершить к началу сентября.

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