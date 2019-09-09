В Пензе кандидаты от «ЕР» поблагодарили избирателей за поддержку на выборах

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09 сентября 2019, 18:31Общество
В Пензе вечером 9 сентября представители регионального отделения «Единой России» поблагодарили горожан и жителей региона за поддержку, которую они оказали кандидатам от партии на прошедших выборах. Митинг прошел на театральной площади.
«Вчера в Пензенской области выбирали депутатов разных уровней власти. Я хотел бы сегодня поблагодарить наших избирателей за высокую гражданскую ответственность, которую они проявили, придя на выборы. Явка превысила результаты выборов пятилетней давности.
«Единая Россия» победила, большинство городской Думы – представители нашей партии. Это является ярким свидетельством работы кандидатов и их реальных дел», - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.
«Я хочу сказать вам спасибо. Было много сложностей, но когда вчера вы звонили и говорили, что голосуете за меня, я думаю, только ради этого можно было пойти в депутаты. «Единая Россия» победила, и это большой кредит доверия, я надеюсь, что мы вас не подведем», - отметила одна из кандидатов Мария Львова-Белова.
Представитель партии Денис Желиховский также обратился к пензенцам, поблагодарив их поддержку. Он пообещал оправдать их доверие.
Напомним, «Единая Россия», по предварительным итогам, одержала победу в большинстве населенных пунктов, в которых выбирали местных депутатов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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