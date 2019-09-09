В Пензе кандидаты от «ЕР» поблагодарили избирателей за поддержку на выборах

В Пензе вечером 9 сентября представители регионального отделения «Единой России» поблагодарили горожан и жителей региона за поддержку, которую они оказали кандидатам от партии на прошедших выборах. Митинг прошел на театральной площади.

«Вчера в Пензенской области выбирали депутатов разных уровней власти. Я хотел бы сегодня поблагодарить наших избирателей за высокую гражданскую ответственность, которую они проявили, придя на выборы. Явка превысила результаты выборов пятилетней давности.

«Единая Россия» победила, большинство городской Думы – представители нашей партии. Это является ярким свидетельством работы кандидатов и их реальных дел», - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

«Я хочу сказать вам спасибо. Было много сложностей, но когда вчера вы звонили и говорили, что голосуете за меня, я думаю, только ради этого можно было пойти в депутаты. «Единая Россия» победила, и это большой кредит доверия, я надеюсь, что мы вас не подведем», - отметила одна из кандидатов Мария Львова-Белова.

Представитель партии Денис Желиховский также обратился к пензенцам, поблагодарив их поддержку. Он пообещал оправдать их доверие.

Напомним, «Единая Россия», по предварительным итогам, одержала победу в большинстве населенных пунктов, в которых выбирали местных депутатов, пишет ИА «Пенза-Пресс».