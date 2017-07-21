В Пензе кандидатам в депутаты вручили удостоверения

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21 июля 2017, 18:56Общество
В облизбиркоме кандидатам в депутаты регионального Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» вручили соответствующие удостоверения. В основной список вошли 58 человек.
«Я надеюсь, что успех любой политической партии будет зависеть от реальных, конкретных дел, которые должны быть в интересах наших избирателей. И мы настроены это подтверждать реальными делами», - сказал секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.
Среди кандидатов - как опытные, так и начинающие политики. 60% в партийном списке претендентов баллотируются на выборах впервые. Все кандидаты в депутаты прошли отбор путем внутрипартийного голосования с участием избирателей.
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