В Пензе «Калину» закрутило на дороге. ВИДЕО

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16 июля 2018, 15:37Общество
Пензенский автолюбитель едва не попал в аварию, видеорегистратор зафиксировал инцидент.
Видео пользователь разместил в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как машина автора поста стояла на перекрестке, когда пред ней вылетела «Калина», которую закрутило на дороге.
«Предполагаю, что у него резина лысая, и после дождя дорогая мокрая, судя по видео. Скорее всего, поймал аквапланирование», - предположил подписчик группы Никита.
«Да я бы испугалась, если бы на меня тачка летела», - отметила пользователь Юлия.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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