В Пензе «Калину» закрутило на дороге. ВИДЕО

Видео пользователь разместил в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как машина автора поста стояла на перекрестке, когда пред ней вылетела «Калина», которую закрутило на дороге.

«Предполагаю, что у него резина лысая, и после дождя дорогая мокрая, судя по видео. Скорее всего, поймал аквапланирование», - предположил подписчик группы Никита.

«Да я бы испугалась, если бы на меня тачка летела», - отметила пользователь Юлия.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».