07 мая 2017, 09:14Общество В Пензе кадетам показали оружие времен ВОВ в рамках акции «ЕР» В Пензе в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и электронного аналога пистолета «ПМ».

Для учащихся кадетской школы представители военно-патриотического объединения «Русский воин» организовали выставку «Оружие Победы», на которой были представлены образцы вооружения времен Великой Отечественной войны, современное оружие, каски немецких и русских солдат, которые были найдены поисковиками во время раскопок на полях сражений.

Все экспонаты – немецкую противотанковую мину, обломки саперных лопат, гранаты, боевые снаряды, автоматы Калашникова, снайперскую винтовку – ребята смогли подержать в руках.

Во время торжественного открытия соревнований присутствующих поприветствовал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель исполкома Юрий Дворянинов.

«Эти соревнования приурочены к празднованию 72 годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы всегда должны помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Вечно хранить память о величии Победы, бережно передавая ее от поколения к поколению», - призвал он.

Член президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия, участник предварительного голосования, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачев признался: глядя на кадетов, он испытывает гордость.

«Мы возлагаем на вас надежды и верим в то, что в скором будущем вы станете настоящими защитниками. Благодаря вам наша страна будет всегда оставаться великой и непобедимой», - сказал он.

Депутат областного Законодательного Собрания, участник предварительного голосования, председатель профсоюзов Пензенской области Николай Котов отметил, что сегодня нужно уделять пристальное внимание патриотическому воспитанию молодежи. Подрастающее поколение должно помнить и уважать подвиг предков, стать достойной сменой своим героям.

В рамках соревнований ребятам выпала возможность пообщаться с теми, кто проходил службу в «горячих» точках. Участники боевых действий Сергей Зотов и Михаил Зейкан рассказали о тяжелых временах, которые пришлось им пережить. Главное,по их мнению, – всегда оставаться патриотами своей Родины.

После инструктажа по технике безопасности ребята отправились стрелять по мишеням.

Общество

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Источник фотографии: Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения "ЕР"