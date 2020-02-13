В Пензе к волонтерам попал необычный зверек

13 февраля 2020, 17:59Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали о нестандартном постояльце. К волонтерам попал символ 2020 года.
Крысенка назвали Ремми. Он был домашним, но, стал одиноким из-за того, что заболел – у малыша появились расчесы.
«Знаете, 2020-й - не особо счастливый год для этих ребят, все магазины пестрили количеством крысят, цена за их жизнь была чисто символической - 150-200 рублей. Люди покупали их как забавные игрушки, но большинство малышей ждала печальная участь. Наигравшись, человек способен на безграничную жестокость и безответственность», - написали сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».
Теперь Ремми предстоит осмотр у врача, а после волонтеры займутся его лечением. О том, как помочь крысенку стать здоровым, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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