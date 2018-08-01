В Пензе к системе мониторинга «Меркурий» подключатся и торговые точки

В Пензенской области завершается работа по внедрению электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Система позволяет отслеживать всю продукцию животного происхождения. Предполагается, что проект позволит избежать появления на рынке некачественного товара и контрафакта.

«Эту сертификацию используют те, кто состоял на учете ветеринаром в территориальном органе. Сложность системы заключается в том, что есть вопросы, в цепочке должны участвовать те, кто реализует продукцию - магазины, они раньше этого не делали, даже реестра нет», - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Карим Кузахметов.

Большинство специалистов государственной ветеринарной службы и хозяйствующих субъектов уже зарегистрировались в системе. Ведется работа с муниципальными образованиями, чтобы к программе подключились и торговые точки. По оценке экспертов, переход на электронную ветеринарную сертификацию завершится в регионе в течение полугода.