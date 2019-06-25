В Пензе к сентябрю планируют благоустроить 35 дворов

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25 июня 2019, 19:46Общество
Во дворе домов №36, 36А и 40А по улице Коммунистической полным ходом идет ремонт. Рабочие вскрывают асфальт, кладут новые бордюры. Совсем скоро там должны появиться тротуары, парковка, лавочки и детская площадка. Жильцы домов, а это около 500 человек, рады изменениям. Они давно хотели благоустроить свой двор, и для этого подали заявку на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды».
«Конечно, ждали. Разве это плохо, когда будет новый асфальт, бордюры, отремонтируют детскую площадку. У управляющих компаний не всегда хватает денег на входные группы. Если отремонтировать еще и это, будет вообще замечательно», - сказала старшая дома №40А по улице Коммунистической Любовь Дадушкина.
Сейчас в Пензе благоустраивают 12 дворов. Рабочие трудятся на улице Карпинского, Пушкина, Спартаковской, Измайлова и проспекте Строителей. К средствам, выделенным на ремонт в рамках программы, жильцы некоторых домов готовы добавить свои собственные деньги, чтобы на условиях софинансирования внести в перечень дополнительные виды работ. В 2019 году так сделали пензенцы из 28 дворов.
«Контингент и пожелания разные. Жители одного из домов пожелали дополнительным перечнем сделать парковку на 25 мест. Вносят 5%. В другом граждане захотели игровую площадку. Они принимают участие и на стадии обсуждения, и на стадии ремонта», - рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
В 2019 году в рамках программы запланирован ремонт 35 дворов и одной общественной территории. Для этого из федерального бюджета выделено 70 миллионов рублей, еще 32 миллиона - из городской казны. Как отмечают специалисты, с каждым годом желающих попасть в проект все больше, но отремонтировать все разом невозможно.
«Многие хотят заявиться на этот проект, получить федеральные и областные средства для того, чтобы создать нормальные условия во внутридворовой территории для всех, кто здесь проживает, в том числе - детей. Поэтому люди готовы участвовать. И 10% в некоторых дворах, и 15%», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Согласно графику работ, ремонт всех 35 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» должны завершить к сентябрю.
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