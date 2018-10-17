В Пензе к реконструкции планетария приступят в 2019 году

В Пензе в 2019 году планируют приступить к реконструкции планетария. Благодаря современному оборудованию, которое в нем появится, он может стать одним из лучших в стране.

Об этом стало известно в ходе встречи главы администрации города Виктора Кувайцева и сопредседателя Ассоциации планетариев России Андрея Лобанова.

«Всего в стране насчитывается около 40 стационарных планетариев, ваша обсерватория может войти в десятку лучших по стране за счет современного оснащения, заложенного в проект», – подчеркнул столичный гость.

Виктор Кувайцев отметил, что проект предполагает не только восстановление памятника, но и создание в нем социально значимого культурно-просветительского центра, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Сохраняя форму, мы наполняем ее современным содержанием. Небольшую площадь здания используем по максимуму. Задействуем цокольный этаж, где разместятся тематические кружки, кафе и различные интерактивные познавательные выставки. Наша задача – создать комплекс, который бы привлекал постоянных посетителей и предоставлял им возможность с пользой проводить по нескольку часов в планетарии. Уверен, что наши дети любознательны и открыты к получению новых знаний. Мы должны предоставить им альтернативу компьютерным играм и интернету», – рассказал мэр.

Также глава администрации города сообщил, что к работам по восстановлению пензенского планетария планируют приступить в 2019 году.

Напомним, здание планетария построили в 1927 году, а в 1987-м его включили в список памятников истории культуры местного значения. В 2010 году объект признали аварийным изакрыли. В течение нескольких лет поднимали вопрос о его восстановлении. В декабре 2017-го на большой пресс-конференции губернатор Иван Белозерцев сообщил, что планетарий будут реконструировать. Летом 2018 года на объекте провели кадастровые работы по формированию земельного участка.

Также ранее мы писали, что на реконструкцию и покупку оборудования потребуется более 170 млн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».