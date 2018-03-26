В Пензе к отливке памятника Загоскину приступят в мае

В Пензе увековечат имя Лаврентия Загоскина - земляка, который совершил научный прорыв в исследовании Аляски. В год 210-летия со дня рождения известного путешественника Пензенское областное отделение Русского географического общества реализует проект «Возвращение к родным берегам», в рамках которого будет установлен памятник Загоскину. Скульпторы подготовили несколько эскизных предложений.

Вариантов материалов для памятников было несколько - бронза, мрамор или искусственное сырье. Пензенские архитекторы показали все эскизы. Однако окончательное решение уже принято. Бюст будет бронзовым, на гранитном постаменте. Выбор пал на работу Порватова Ильи.

«Он представитель классической школы скульптуры. Больше всего привлекло, что он первый и единственный вылепил сразу бюст Загоскина, очень вдохновился идеей», - сказала архитектор, автор проекта памятника Загоскину Екатерина Астафьева.

Приступить к реализации давней идеи в областном отделении Русского географического общества смогли благодаря полученному в ноябре 2017 года президентскому гранту. К отливке памятника приступят в мае. Место для монумента выбрано. Впрочем, оно единственное в Пензе связано с жизнью известного путешественника.

Территорию возле музея благоустроят, установят скамейки и кронируют деревья. На пресс-конференции также рассказали, что еще сделано в рамках проекта «Возвращение к родным берегам», который посвящен 210-летию Загоскина. Специалисты изучили архивные документы, для школьников и студентов провели «загоскинские уроки». В регионе также объявлены художественные и литературные конкурсы.

«Сейчас ведутся переговоры с кунсткамерой Санкт-Петербурга, куда Загоскин после своей многодневной экспедиции сдал экспонаты. Пензенцы не видели их 180 лет. Мы договорились сделать качественную съемку каждого образца и проведем здесь фотовыставку», - рассказал председатель пензенского отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Она откроется в литературном музее в сентябре. А в конце октября планируется торжественное открытие памятника.