В Пензе к ноябрю опубликуют измененный Генплан

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08 января 2019, 08:43Общество
Пенза нуждается в оптимизации Генерального плана. Этим займутся специалисты городского управления градостроительства и архитектуры. В новом документе планируют учесть все - от соблюдения нормативов землепользования в каждом микрорайоне до общей архитектурной концепции жилых комплексов и общественных мест.
«Самое больное место в городе - это центральная часть. Постоянные пробки, если мы говорим о транспорте. Это связано с тем, что у нас нет выхода из центра. Мы сейчас планируем как-то оптимизировать транспортную схему, чтобы были выходы на запад, на восток, на север, на юг, чтобы концентрация транспорта не происходила в центральной части. В отношении застройки - здесь тоже есть свои проблемы. Не на все памятники, объекты культурного наследия разработаны проекты зон охраны», - рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры города администрации Пензы Нина Кутырева.
Серьезные изменения ждут жителей микрорайона ГПЗ-24.Застройка там будет развиваться интенсивнее. Это касается не только жилых комплексов, но и транспортной и социальной инфраструктур.
Расти дальше будет и Арбеково. В Арбековской заставе уже приступили к строительству школы, а в зеленой зоне в ближайшее время появится новый жилой комплекс.
Ожидается, что утверждение документации пройдет в мае. Готовый Генеральный план опубликуют в ноябре 2019 года.
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