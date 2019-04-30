В Пензе к майским праздникам включили иллюминацию

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30 апреля 2019, 17:06Общество
В Пензе по поручению мэра Виктора Кувайцева включили праздничную иллюминацию на опорах уличного освещения и линий электропередач.
Так, триколором подсвечены путепроводы по улицам 8 Марта, Свердлова, Чаадаева, Ленина и по проспекту Строителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На улицах Суворова, Кирова, Коммунистическая, Лермонтова и по проспекту Строителей включили консоли. Помимо этого, подсветили Монумент воинской и трудовой Славы, стелы «Орден Победы» и «Истребитель-перехватчик Су-9», а также подпорнаяую стенку напротив монумента «Росток» и подвесной мост, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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