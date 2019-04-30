30 апреля 2019, 17:06Общество

В Пензе к майским праздникам включили иллюминацию

В Пензе по поручению мэра Виктора Кувайцева включили праздничную иллюминацию на опорах уличного освещения и линий электропередач.

Так, триколором подсвечены путепроводы по улицам 8 Марта, Свердлова, Чаадаева, Ленина и по проспекту Строителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На улицах Суворова, Кирова, Коммунистическая, Лермонтова и по проспекту Строителей включили консоли. Помимо этого, подсветили Монумент воинской и трудовой Славы, стелы «Орден Победы» и «Истребитель-перехватчик Су-9», а также подпорнаяую стенку напротив монумента «Росток» и подвесной мост, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/penza_priobretaet_pr%D1%82azdnichnyy_vid/

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