В Пензе к майским праздникам включили иллюминацию

В Пензе по поручению мэра Виктора Кувайцева включили праздничную иллюминацию на опорах уличного освещения и линий электропередач.

Так, триколором подсвечены путепроводы по улицам 8 Марта, Свердлова, Чаадаева, Ленина и по проспекту Строителей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

На улицах Суворова, Кирова, Коммунистическая, Лермонтова и по проспекту Строителей включили консоли. Помимо этого, подсветили Монумент воинской и трудовой Славы, стелы «Орден Победы» и «Истребитель-перехватчик Су-9», а также подпорнаяую стенку напротив монумента «Росток» и подвесной мост, пишет ИА «Пенза-Пресс».