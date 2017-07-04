В Пензе к концу недели горячую воду дадут в 400 домах

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04 июля 2017, 18:00Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев в ходе выездного совещания проверил ход земляных работ.
В первую очередь комиссия посетила объект на улице Каракозова, 44д. Там устраняют прорывы, возникшие в результате плановых гидравлических испытаний, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Учитывая сильный износ сетей и большое количество порывов, приняли решение о перекладке участка трубопровода. От этого объекта запитано 232 жилых дома и ряд социальных объектов. Сейчас ремонт завершается, а система заполняется водой. Ресурсоснабжающая компания планирует восстановить горячее водоснабжение к концу недели.
«Также участники рейда посетили улицу Новочеркасскую, где проводится капитальный ремонт теплотрассы. Мероприятия по перекладке сетей планируется закончить в первой декаде августа», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Виктор Кувайцев поручил ускорить темп работ. Кроме того, в ходе совещания было принято решение о пуске теплоносителя путем соединения сетей вышеуказанных участков перемычкой. Это позволит до конца недели подать горячую воду в 400 многоквартирных домов.
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