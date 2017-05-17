17 мая 2017, 18:51Культура В Пензе к фестивалю «Jazz May» расстелили зеленый газон На Юбилейной площади Пензы идут последние приготовления к международному фестивалю «Jazz May», который пройдет уже в седьмой раз. За последние годы это событие стало одним из самых ожидаемых в культурной жизни Поволжья. Организаторы утверждают, что гостями фестиваля станут тысячи любителей вечнозеленой музыки не только из Пензы и области, но и других регионов страны.

На площади перед киноконцертным залом «Пенза» раскинулся шикарный газон. Зелень - неотъемлемый атрибут фестиваля «Jazz May» (6+), который стартует в областном центре в пятницу, 19 мая. Площадь лужайки - порядка 400 квадратных метров - практически полноценная баскетбольная арена, только в форме трапеции.

«Разложили песочек, пробороновали ровненько сантиметра по три-четыре, и газон уложили», - рассказал мастер МУП «Зеленое хозяйство» г. Пензы Валерий Тимошенко.

В 2017 году пензенский фестиваль сохранит за собой статус международного. Если в 2016-ом на «Jazz May» выступили коллективы из четырех европейских стран, то в этом их будет семь.



«У всех свои мотивы. В частности, музыканты из Люксембурга приезжают по инициативе и при поддержке, в том числе – и финансовой, их правительства. Есть там отдел музыкального экспорта», - пояснил продюсер фестиваля «Jazz May» Олег Рубцов.

«Фестиваль становится популярным не только в Пензенской области, но и далеко за ее пределами. Уже в прошлом году был открыт новый туристический маршрут. Надеемся, что в этом году в Пензенскую область на «Jazz May» приедут еще больше и туристов», - сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.



Помимо выступлений лучших джазовых исполнителей России и Европы, в 2017 году гостей фестиваля ожидают мастер-классы по джазовой импровизации, авторские занятия по вокалу и еще множество различных приятных сюрпризов. Музыкальная площадка начнет свою работу в пятницу, 19 мая, в 17.00.

Генеральный информационный партнер фестиваля «Jazz May-2017» - телерадиокомпания «Экспресс».

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