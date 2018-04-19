В Пензе к «Бессмертному полку» присоединятся музыканты

До Дня Победы остается меньше трех недель. В Пензе 9 мая пройдет, как всегда, масштабно. Одним из самых важных событий этого дня станет шествие «Бессмертного полка» (0+).

Если в 2017 году в мемориальной акции приняли участие около 30 тысяч пензенцев, то в этот раз ожидается более 35 тысяч. Сбор участников состоится в 9 часов утра возле часовни Михаила Архангела. Колонны начнут движение с улицы Пионерской в 10.30.

«Те, кто хочет принять участие в акции, пожалуйста, заранее позаботьтесь о том, как прибыть к мессу проведения торжеств на проспекте Победы, потому что движение общественного транспорта будет перекрыто примерно с семи часов. Планируем, что весь обозначенный маршрут пройдем за полтора часа», - рассказал руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.



Впервые в Пензе участники акции во время шествия будут исполнять патриотические песни. К «Бессмертному полку» в 2018 году присоединятся несколько музыкантов.