В Пензе к «Бессмертному полку» присоединятся музыканты

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19 апреля 2018, 19:51Общество
До Дня Победы остается меньше трех недель. В Пензе 9 мая пройдет, как всегда, масштабно. Одним из самых важных событий этого дня станет шествие «Бессмертного полка» (0+).
Если в 2017 году в мемориальной акции приняли участие около 30 тысяч пензенцев, то в этот раз ожидается более 35 тысяч. Сбор участников состоится в 9 часов утра возле часовни Михаила Архангела. Колонны начнут движение с улицы Пионерской в 10.30.
«Те, кто хочет принять участие в акции, пожалуйста, заранее позаботьтесь о том, как прибыть к мессу проведения торжеств на проспекте Победы, потому что движение общественного транспорта будет перекрыто примерно с семи часов. Планируем, что весь обозначенный маршрут пройдем за полтора часа», - рассказал руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.
Впервые в Пензе участники акции во время шествия будут исполнять патриотические песни. К «Бессмертному полку» в 2018 году присоединятся несколько музыкантов.
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