30 октября 2017, 19:42Общество В Пензе к административной ответственности привлекли 150 пешеходов Сотрудники ГИБДД провели в Пензенской области рейд, направленный на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В результате проверки к административной ответственности привлекли 65 водителей, которые не пропустили людей на переходе. К административной ответственности привлекли и пешеходов. В ходе рейда инспекторы остановили 150 человек, переходивших дорогу в неположенном месте.

«Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов на то, что прежде чем начать переходить проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам для движения, также снижают скорость или уже остановились», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.



Автоинспекторы призывает пешеходов в темное время суток использовать светоотражающие элементы. Так водителю будет проще заметить на дороге человека и вовремя принять меры, чтобы избежать наезда.

Общество

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