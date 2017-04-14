14 апреля 2017, 15:42Общество В Пензе к 9 Мая готовят масштабное шествие «Бессмертный полк» В Пензе готовятся отпраздновать 72-ю годовщину Великой Победы. Программу проведения 9 Мая обсудили в городской администрации. Особое внимание собираются уделить подготовке шествия «Бессмертного полка».

В 10.00 в часовне Михаила Архангела пройдет благодарственный молебен, а в 10.30 начнется само шествие. Колонны пензенцев начнут движение с улицы Пионерской. Если в 2016 году в мемориальной акции приняли участие около двенадцати тысяч человек, то в этот раз ожидается, что желающих будет вдвое больше.

«Мы составляли маршрут с учетом, чтобы и 20 000 человек принять при такой постановке движения. Предусмотрено большое количество волонтеров для организованного построения колонны на всем протяжении», - рассказал руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

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