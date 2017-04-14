В Пензе к 9 Мая готовят масштабное шествие «Бессмертный полк»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 апреля 2017, 15:42Общество
В Пензе готовятся отпраздновать 72-ю годовщину Великой Победы. Программу проведения 9 Мая обсудили в городской администрации. Особое внимание собираются уделить подготовке шествия «Бессмертного полка».
В 10.00 в часовне Михаила Архангела пройдет благодарственный молебен, а в 10.30 начнется само шествие. Колонны пензенцев начнут движение с улицы Пионерской. Если в 2016 году в мемориальной акции приняли участие около двенадцати тысяч человек, то в этот раз ожидается, что желающих будет вдвое больше.
«Мы составляли маршрут с учетом, чтобы и 20 000 человек принять при такой постановке движения. Предусмотрено большое количество волонтеров для организованного построения колонны на всем протяжении», - рассказал руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.
14 апреля 2017, 19:50В Пензе Денис Цуканов высоко оценил форум «InnoMed-2017»
14 апреля 2017, 19:42В пензенских храмах усилят меры безопасности в пасхальную ночь
14 апреля 2017, 19:38В Пензенской области работает телефон доверия для наркозависимых и их близких
14 апреля 2017, 19:33В Кузнецке открылась выставка детских работ «Вечная природы красота»
14 апреля 2017, 19:24В Пензе некоторые жители аварийных домов не желают переезжать
14 апреля 2017, 19:04Около 1300 жителей Пензенской области отправятся весной в армию
14 апреля 2017, 18:02Пензенские предприятия-должники заработной платы отчитались в прокуратуре
14 апреля 2017, 17:31Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой