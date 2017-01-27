В Пензе к 28 января обещают дать тепло во все дома

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27 января 2017, 19:34Общество
Итоги работы по устранению аварии на ТЭЦ и восстановлению теплоснабжения в городе за сутки подвели в главном управлении МЧС России по Пензенской области. По последним данным, тепло во всех домах Пензы должно появиться к утру 28 января.
Работа аварийных бригад и спасателей на ТЭЦ-1 продолжается. На месте рухнувших перекрытий сейчас рабочие возводят временную кровлю.
Постепенно тепло начинает поступать в дома по улицам Московской, Володарского, Пушкина, Карпинского.
«Запущены все четыре турбины. На одной, где обрушилась кровля, проводятся восстановительные работы. ТЭЦ работает в плановом режиме, то есть обеспечивает город теплом. В помещении поддерживается плюсовая температура», - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.
В главном управлении МЧС России по Пензенской области открыта «горячая линия». По телефону 68-11-12 можно получить информацию о развернутых пунктах временного пребывания и графике подачи тепла в дома, пострадавшие от аварии на ТЭЦ. На данный момент поступило более 200 обращений от населения.
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