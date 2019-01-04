В Пензе к 2025 году для инвалидов адаптируют более 50 учреждений

Доступная среда – как нечто само собой разумеющееся. В Пензе продолжают адаптировать учреждения культуры и социальной сферы для лиц с ограничениями по здоровью. В прошлом году переоборудовали 20 объектов. Что в планах на ближайшие 12 месяцев?

Движение без ограничений. Попасть в центр занятости населения Иван Зацепин на инвалидной коляске теперь может быстро и просто. Чтобы адаптировать учреждение посещения людей с ограниченными возможностями здоровья, в помещениях провели капитальный ремонт. Удалось не только сделать их просторнее, но и расширить дверные проемы. Однако так - далеко не везде. Порой подняться даже на крыльцо - большая проблема.

«Пандус есть, но такой крутой угол наклона, что не заедешь. Наледь если будет, то уже все, труднодоступно. Еще камнем преткновения является, конечно, дверь. Если человек сам приедет, как ему дверь в коляске открыть? Не представляется возможным», - рассказал пензенец.

Центр занятости населения - один из объектов, вошедших в программу «Доступная среда в Пензенской области». Информационные указатели, контрастная лента и цветовые маяки - эти, казалось бы, мелочи для инвалидов особенно важны. Они помогают им самостоятельно обращаться к нужным специалистам и решать возникающие проблемы.

«Внутри здания уложена тактильная плитка, обозначающая препятствие. Для указания движения, определения местонахождения и передвижения внутри здания установлены внешняя и внутренняя мнемосхема с элементами Брайля», - пояснила начальник отдела Центра занятости населения г. Пензы Юлия Захарова.

Центр занятости населения - не единственное учреждение, преобразившееся в прошлом году. В 2018-м для инвалидов адаптировали 20 учреждений здравоохранения, культуры, спорта и образования. В этом году переоборудуют еще 14 объектов.

«Новые здания уже строятся с учетом всех требований. Мы адаптируем те объекты, которые были построены в 70-е годы, раньше или позже, которые необходимо адаптировать. Необходимо сначала подготовить проектно-сметную документацию, предусмотреть средства и потом уже начинать адаптировать объект», - сообщил начальник управления министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Валерий Шомников.

Изначально программа «Доступная среда в Пензенской области» разрабатывалась до 2020 года. Однако успешный опыт убедил специалистов продлить ее срок до 2025-го. За это время доступнее для инвалидов станут еще, как минимум, 50 учреждений.