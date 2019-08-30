В Пензе к 2020 году отремонтируют 60 км дорог

В центре Пензы появится еще одна платная парковка, а к 2020 в городе отремонтируют 60 километров дорог. Об этом местные чиновники сообщили на очередной сессии Пензенской городской Думы, которая стала последней для шестого депутатского созыва.

Проблемы ЖКХ и городской среды - в центре последней сессии депутатов Пензенской городской Думы шестого созыва. В 2019 году проблему с парковками решили на улицах Чкалова, Белинского, Водопьянова, Кижеватова, Каракозова и Спартаковской. Всего - 135 новых парковочных мест. Ближайшие планы - более амбициозны. Правда, они могут стоить автомобилистам дополнительных затрат.

«Также рассматривается вопрос о создании платного открытого парковочного пространства на 600 машино-мест, она требует значительных вложений, - порядка 27 миллионов рублей», - рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.

Стали известны планы городских властей по ремонту дорог на 2020 год. В общей сложности отремонтируют 60 километров городских магистралей. В основном, это участки, которые асфальтировали к 350-летию города.

«Работы пройдут на улицах Терновского, Баумана, Урицкого, Окружной, Карпинского и дороге-дублере. Помимо этого, из крупных объектов, планируем ремонтировать дорогу на проспекте Строителей», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Изменения коснутся городского бюджета. Сэкономленные в ходе торгов средства пустят на финансирование текущих работ. Так, миллион рублей выделят администрациям Железнодорожного и Октябрьского районов - на уборку снега в зимний период и ликвидацию несанкционированных свалок.

«По управлению образования выделяются дополнительные денежные средства. Сумма - семь миллионов 977 тысяч рублей - это на ремонт кровли и усиление аварийных конструкций. По управлению транспорта и связи дополнительные средства выделяются только на оплату исполнительных листов», - рассказала начальник управления финансов Пензы Ольга Завьялкина.

На сессии не обошлось и без торжественного события. Руководителю всероссийски известного хореографического ансамбля «Вензеля» Ларисе Алексеевой вручили знак Почетного гражданина Пензы.