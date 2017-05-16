16 мая 2017, 13:57Общество В Пензе к 20 мая благоустроят все городские пляжи В июне в регионе официально откроется купальный сезон. Однако, невзирая на календарь и погоду, некоторые пензенцы уже потянулись к городским пляжам. В ближайшее время все водоемы и зоны отдыха должны подготовить к лету.

Пляжный сезон открыт, по крайней мере, неофициально. Лишь вышло солнце, пензенцы отправились к водоемам загорать. Отважные даже успели искупаться.



«Я отдыхаю всегда, каждый год. С ранней весны и до глубокой осени. Не холодно. Для меня вода - это наслаждение», - поделилась жительница г. Пензы Любовь Нуйкина.



В зонах отдыха у водоемов пензенцев поджидают горы мусора. Например, у пруда в Арбекове мусор скопился в камышах. А вот на пляже в районе Засеки отходы и одноразовая посуда валяются повсюду. На поверхности воды плавают пустые бутылки. Но, по словам местных жителей, так здесь было не всегда.



По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Андрея Гришина, зоны отдыха несколько лет назад были переданы частным лицам. Именно они будут облагораживать территории у водоемов.



«Следят за этими зонами, убирают мусор, обеспечивают возможность позагорать, обеспечивают возможность отдохнуть, спортом позаниматься», - рассказал он.



Андрей Гришин отметил, что городские зоны отдыха, расположенные рядом с водой, совсем скоро преобразятся. Планируется завезти свежий намывной песок, провести покос травы, расставить контейнеры для мусора. Для отдыхающих оборудуют спортивные площадки, установят беседки и скамейки. Все зоны отдыха должны быть готовы к 20 мая. Принимать территории будет специальная комиссия.

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