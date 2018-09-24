В Пензе к 100-летию комсомола вскроют капсулу и откроют музей молодежи

Губернатор Иван Белозерцев поручил, чтобы в каждом районе области прошли праздничные мероприятия (0+), приуроченные к памятной дате.

«Комсомол для тех, кто постарше, - это юность, жизнь, учеба, огромная работа. Люди очень много сделали, находясь в этой организации, для страны, района. Самые светлые чувства и воспоминания связаны с деятельностью комсомольской организации. Поэтому в каждом районе должны быть проведены мероприятия, чтобы не забыли пригласить самых активных, уважаемых людей, работавших в комсомоле, всех поздравили, чтобы пели песни того времени. И обязательно пригласите молодежь, чтобы она тоже видела, как жили дедушки и бабушки», - подчеркнул он.

Глава региона поручил сформировать списки участников областного мероприятия и подготовить концерт (0+), на котором для пензенцев выступят лучшие творческие коллективы.

Зампред правительства Олег Ягов напомнил еще о двух знаковых событиях этой осени.

«24 октября мы будем открывать первый в Пензенской области музей молодежи. Экспозиция (0+) готова, сейчас заканчиваем работы. Также будет вскрыта капсула, заложенная 50 лет назад комсомольцами – в 1968 году», - сообщил он.

Губернатор подчеркнул, что важно на этих мероприятиях объединить людей, ведь речь идет о совместной истории, пишет ИА «Пенза-Пресс».