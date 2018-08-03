В Пензе известный футболист проведет мастер-класс

5 августа в Пензу приедет двукратный чемпион России по футболу, экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, он приедет на награждение победителей финального турнира по футболу (юноши) IV летней Спартакиады молодежи России. Также Дмитрий Сенников проведет мастер-класс для юных спортсменов.

Финал (0+) турнира состоится 5 августа в 12.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».