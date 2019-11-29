В Пензе изучили дизайн модельных муниципальных библиотек

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29 ноября 2019, 17:39Образование
В Пензенской области продолжается работа над созданием модельных муниципальных библиотек, которые предусмотрены национальным проектом «Культура», инициированным президентом России.
В пятницу, 29 ноября, состоялось заседание регионального проектного офиса. Федеральный офис, находящийся в Москве, разработал «дорожную карту» реализации программы. Дизайн библиотек, которые откроются в 2020 году, уже подготовлен.
Также регион хочет участвовать в конкурсном отборе на предоставление межбюджетных трансфертов из федеральной казны в 2021 году.
Модельная библиотека – это учреждение культуры, работающее по определенной, эффективной модели. Она позволяет повысить качество обслуживания за счет благоустройства помещения, работы на новом компьютерном оборудовании и создания многоотраслевого фонда, пояснили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
Например, в Пензе модельная библиотека будет на проспекте Победы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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