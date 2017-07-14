16 июля 2017, 11:01Общество В Пензе изучают документы о запасной стрелковой дивизии на ст. Селикса В Пензе продолжают изучать военные документы о запасной стрелковой дивизии на станции Селикса. В годы Великой Отечественной войны полк создали для подготовки пензенцев к фронту.

Историки и краеведы уже не раз обращались к архивам, общались с очевидцами событий. Но до сих пор вокруг одной из самых трагичных страниц в истории Сурского края немало домыслов и слухов.

Федор Павлович Степанов - ветеран Великой Отечественной войны. Все чаще фронтовик вспоминает годы юности. Тогда, в далеком 1943 году, он 16-летним юношей попал в 23 запасную стрелковую дивизию в сибирском военном округе.

Распорядок дня, по словам ветерана, был как в армии: занятия на улице - 6 часов, и еще столько же - в казарме. Учились стрелять, изучали уставы и занимались инженерной подготовкой. Личный состав запасной бригады размещался в землянках.

«Вы представляете, что такое на 40 тысяч настроить этих казарм, полуземлянок? Вот поэтому в три этажа и спали», - рассказывает Федор Степанов, ветеран Великой Отечественной войны.



Через учебное подразделение прошла и жена Федора Павловича. Надежда Семеновна в 1943 году после окончания фельдшерско-акушерской школы в Пензе попала в запасную стрелковую бригаду, которая располагалась на станции Селикса.

Здесь регулярно формировались новые воинские части: полки, батальоны, маршевые роты и команды. Всего за период Великой Отечественной войны было подготовлено и отправлено на фронт свыше четырехсот тыс. человек. Надежда Семеновна до конца войны проработала в части медицинской сестрой лазарета.

События в районе села Селиксы вызывают неподдельный интерес у историков и краеведов. Однако до сих пор эта страница истории остается до конца неизученной. Существует несколько версий того, что творилось в запасной бригаде на самом деле. Некоторые сравнивают условия жизни там с лагерными.

По свидетельствам очевидцев, люди умирали от холода и дистрофии: солдаты жаловались на то, что еды в запасных батальонах было крайне мало.

Надежда Семеновна, вспоминая те годы, рассказывает, продуктов, конечно, не хватало, но, как и положено, завтрак, обед и ужин были по расписанию.

Про запасную стрелковую бригаду на станции Селикса существует много слухов. Чтобы подтвердить их или опровергнуть, краеведам необходимо будет еще не раз обратиться к историческим документам.

Общество

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